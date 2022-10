ECOLE DE MADAGASCAR - Guise

Ecole Primaire (Lesquielles Saint Germain) - Lesquielles saint germain De septembre 1960 à juin 1967 je fréquentais l'école de Madagascard hameau de Lesquielles à l'époque! aujourd'hui Madagascard est rataché à la ville de Guise et ce depuis 1968 ou 1969? De Lécole face à la Mairie à lesquielles je garde un souvenir inoubliable du Directeur Mr Bourgeois et de sa fille Aline j'aimerais savoir ce qu'ils sont devenus et pourquoi pas les retrouver!

Collège Camille Desmoulins - Guise Je faisais partie de la chorale animée par Me Labeau, j'ai eu des professeurs dont je garde un excellent souvenir : Melle Lenoir, Melle Henry, Me Moyniez(qui n'était pas encore mariée à l'époque) et qui plus tard ont eu mes propres enfants également comme élève...

Lycée Condorcet - Saint quentin J'y ai préparé un Bac G1 en 4 ans 2 années de BEP puis une première G d'adaptation dont je garde un souvenir extra avec des élèves de toute la région Picarde :Compiègne etc et même du Nord J'y étais interne et j'aimerais pouvoir vous retrouver, Gilda,Nini pot de chien, Providence, Diogéne, Christine dit KIKI,Chantal etc... que de bons souvenirs!