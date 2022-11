Fabien CARRAT

Marans

L'établissement où j'ai fait le plus de bêtises, j'y suis resté longtemps il faut dire, une sixième, deux cinquième, une quatrième et deux troisième, les profs disaient que je manquais de maturité, je les soupçonne de m'avoir trop apprécié et d'avoir voulu me garder plus longtemps dans leurs cours respectifs, un record d'heures de colle et de punitions... Des copines et des copains qui me manquent