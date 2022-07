Fabien KONING

Mcdonald's - Assistant de direction (Direction générale)

TOULON

entré en tant qu'équipier polyvalent en septembre 1995 j'ai réussit à passer divers examens afin d'évoluer dans cette structure ! je me suis occupé de la formation des nouveaux arrivés chez mc do, et ensuite je suis allé 1 an sur paris afin d'acquérir de nouvelles compétence en gestions..