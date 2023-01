Fabrice MARY

Allianz - Ingénieur (Technique)

LIPHOOK

Expert technique (Engineer Surveyor for Allianz Insurance). Spécialitée: sécurité et respect des normes pour ascensseurs et divers installations de levage. Spécialiste machines hautes vitesses et installations dépassant le seuil des 30 étages (Canary Wharf Estate, Citipoint Tower,...).