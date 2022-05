Fabrice MOULINET

Otis - Technicien dessinateur (Technique)

GIEN

Réalisation de plans techniques et de fabrication d'éléments divers tel que : - Cartes électroniques (placement et routage) avec PADS POWER et PADS LOGIC. - Plans d'informations, de câbles électriques et divers avec AUTOCAD. - Schémas électriques avec DDS-C puis avec E3.S (cim-team). - Plans de petites pièces mécaniques avec PRO ENGINEER (3D).