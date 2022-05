Perigueux

Technicien salarié dans une association, l'ADCP, qui gèrait 2 radios en Périgord... Je faisais la maintenance technique générale (diffusion, son et informatique), j'aidais les bénévoles niveau réalisation, montage et technique.... et pis j'animais 1 émission Magic Mushroom autour du rock, punk, psyché: véritable platine à voyager dans les années 50-60-70 !!!