Florence CAZORLA (CAZORLA) est sur Copains d'avant. Pour la contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Parcours
Parcours scolaire
-
Combe Blanche- Lyon
MATERNELLE1966 - 1969
-
ECOLE COMBE BLANCHE- Lyon
MATERNELLE ET PRIMAIRE (CP ET CE1) J' ai eu un un prix j' étais 2 ème en cp et ma meilleure amie était Patricia Bazin.nous étions des terribles..Nous étions bagarreuses........1967 - 1969
-
ECOLE ANATOLE FRANCE- Venissieux
CE1 CE2 CM1 CM2 je me souviens d Anne lise servent.......Michèle Di sario etc.........J' ai retrouvé Anne Lise et Michèle..1969 - 1972
-
Collège Elsa Triolet- Venissieux
6EME 5 ÈME 4 ÈME 3EME1972 - 1976
-
Collège Louis Aragon- Villefontaine
3 ÈME H1977 - 1978
-
Lycée Léonard De Vinci- Villefontaine 1978 - 1979
-
LYCEE GAMBETTA- Bourgoin jallieu
BEP SANITAIRE ET SOCIALE1979 - 1981
-
Lycée Professionnel Gambetta- Bourgoin jallieu
BEP SANITAIRE ET SOCIALE1979 - 1981
-
ECOLE MIXTE D AIDE SOIGNANT DU CENTRE HOSPITALIER- Bourgoin jallieu
EN CONTRAT JEUNES VOLONTAIRES POUR PRÉPARER LE CAP AIDE SOIGNANTE IL Y AVAIT MARTINE PIGNON DANS CETTE CLASSE JE N ÉTAIS PAS MOTIVÉE JE PENSE QUE JE SUIS PARTIE AVANT LA FIN DE LA FORMATION........L ENSEIGNANTE NE M APPRÉCIAIT PAS EN PLUS........C ÉTAIT UNE FORMATION PAYANTE ET JE PENSE QUE CA N A PLUS EXISTE PAR LA SUITE C EST CE QU ON NOUS DISAIT DU MOINS1982 - 1983
-
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS CENTRE HOSPITALIER- Bourgoin jallieu
EN CONTRAT JEUNES VOLONTAIRES POUR PRÉPARER LE CAP AIDE SOIGNANTE IL Y AVAIT MARTINE PIGNON DANS CETTE CLASSE JE N ÉTAIS PAS MOTIVÉE JE PENSE QUE JE SUIS PARTIE AVANT LA FIN DE LA FORMATION........L ENSEIGNANTE NE M APPRÉCIAIT PAS EN PLUS........C ÉTAIT UNE FORMATION PAYANTE ET JE PENSE QUE CA N A PLUS EXISTE PAR LA SUITE C EST CE QU ON NOUS DISAIT DU MOINS1982 - 1983
-
MAISON DE L ENFANCE- Bron
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE JE M APPELAIS COLLADO A L ÉPOQUE1985 - 1986
-
AFPA- Venissieux
agent bureautique informatique et gestion Ça ne m' a pas plut je m' appelais collado et je n' étais pas douée........1989 - 1990
Parcours entreprise
-
S A N DE L ISLE D ABEAU - AUXILLIAIRE DE PUERICULTURE (Autre)- Villefontaine 1985 - 1985
-
Hospice De Crémieux - AIDE SOIGNANTE (Autre)- Cremieu 1988 - 1988
-
SAN ISLE D ABEAU - AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE (Autre)- Villefontaine
remplacements1989 - 1990
-
Crèche De Neuilly Plaisance - Auxilliaire de puériculture (Autre)- Neuilly plaisance 1991 - 1995
A propos
Général
-
Prénom Nom :Florence CAZORLA (CAZORLA)
-
Vit à :
MONTPELLIER, France
-
Née le :
4 mai 1961 (61 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
BONJOUR JE SUIS DÉJÀ INSCRITE A UN AUTRE SITE J ESPÈRE POUVOIR ÉCHANGER AVEC D ANCIENS ÉLÈVES JE FERAI CE QUE JE PEUX POUR RENSEIGNER SUR LES DATES ET LES NOMS D' ÉCOLES QUI RISQUENT D ÊTRE LÉGÈREMENT OUBLIES..CAR J' AI DÉMÉNAGE SOUVENT JE VOUS EMBRASSE A BIENTÔT ..........JE ME SUIS MARIÉE 3 FOIS DONC J AI CHANGE DE NOMS COLLADO ET CAZORLA SONT LES PLUS CONNUS EN MILIEU SCOLAIRE........SI DES AMIS DE MON REGRETTE FRÈRE SONT LA N HESITER PAS A ME RACONTER DES ANECDOTES A SON SUJET CA ME LE REFERA REVIVRE MERCI, J' EN SERAIS TRES HEUREUSE...
Profession :
AUXILLIAIRE DE PUERICULTURE EN ARRET...
Situation familiale :
divorcé(e)
Enfants :
1