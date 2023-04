Combe Blanche - Lyon MATERNELLE

ECOLE COMBE BLANCHE - Lyon MATERNELLE ET PRIMAIRE (CP ET CE1) J' ai eu un un prix j' étais 2 ème en cp et ma meilleure amie était Patricia Bazin.nous étions des terribles..Nous étions bagarreuses........

ECOLE ANATOLE FRANCE - Venissieux CE1 CE2 CM1 CM2 je me souviens d Anne lise servent.......Michèle Di sario etc.........J' ai retrouvé Anne Lise et Michèle..

Collège Elsa Triolet - Venissieux 6EME 5 ÈME 4 ÈME 3EME

Collège Louis Aragon - Villefontaine 3 ÈME H

Lycée Léonard De Vinci - Villefontaine

LYCEE GAMBETTA - Bourgoin jallieu BEP SANITAIRE ET SOCIALE

Lycée Professionnel Gambetta - Bourgoin jallieu BEP SANITAIRE ET SOCIALE

ECOLE MIXTE D AIDE SOIGNANT DU CENTRE HOSPITALIER - Bourgoin jallieu EN CONTRAT JEUNES VOLONTAIRES POUR PRÉPARER LE CAP AIDE SOIGNANTE IL Y AVAIT MARTINE PIGNON DANS CETTE CLASSE JE N ÉTAIS PAS MOTIVÉE JE PENSE QUE JE SUIS PARTIE AVANT LA FIN DE LA FORMATION........L ENSEIGNANTE NE M APPRÉCIAIT PAS EN PLUS........C ÉTAIT UNE FORMATION PAYANTE ET JE PENSE QUE CA N A PLUS EXISTE PAR LA SUITE C EST CE QU ON NOUS DISAIT DU MOINS

MAISON DE L ENFANCE - Bron AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE JE M APPELAIS COLLADO A L ÉPOQUE