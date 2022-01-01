Florence CAZORLA (CAZORLA) est sur Copains d'avant. Pour la contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.

Parcours

Parcours scolaire

  • Combe Blanche

     -  Lyon

    MATERNELLE

    1966 - 1969

  • ECOLE COMBE BLANCHE

     -  Lyon

    MATERNELLE ET PRIMAIRE (CP ET CE1) J' ai eu un un prix j' étais 2 ème en cp et ma meilleure amie était Patricia Bazin.nous étions des terribles..Nous étions bagarreuses........

    1967 - 1969

  • ECOLE ANATOLE FRANCE

     -  Venissieux

    CE1 CE2 CM1 CM2 je me souviens d Anne lise servent.......Michèle Di sario etc.........J' ai retrouvé Anne Lise et Michèle..

    1969 - 1972

  • Collège Elsa Triolet

     -  Venissieux

    6EME 5 ÈME 4 ÈME 3EME

    1972 - 1976

  • Collège Louis Aragon

     -  Villefontaine

    3 ÈME H

    1977 - 1978

  • Lycée Léonard De Vinci

     -  Villefontaine 1978 - 1979

  • LYCEE GAMBETTA

     -  Bourgoin jallieu

    BEP SANITAIRE ET SOCIALE

    1979 - 1981

  • Lycée Professionnel Gambetta

     -  Bourgoin jallieu

    BEP SANITAIRE ET SOCIALE

    1979 - 1981

  • ECOLE MIXTE D AIDE SOIGNANT DU CENTRE HOSPITALIER

     -  Bourgoin jallieu

    EN CONTRAT JEUNES VOLONTAIRES POUR PRÉPARER LE CAP AIDE SOIGNANTE IL Y AVAIT MARTINE PIGNON DANS CETTE CLASSE JE N ÉTAIS PAS MOTIVÉE JE PENSE QUE JE SUIS PARTIE AVANT LA FIN DE LA FORMATION........L ENSEIGNANTE NE M APPRÉCIAIT PAS EN PLUS........C ÉTAIT UNE FORMATION PAYANTE ET JE PENSE QUE CA N A PLUS EXISTE PAR LA SUITE C EST CE QU ON NOUS DISAIT DU MOINS

    1982 - 1983

  • INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS CENTRE HOSPITALIER

     -  Bourgoin jallieu

    EN CONTRAT JEUNES VOLONTAIRES POUR PRÉPARER LE CAP AIDE SOIGNANTE IL Y AVAIT MARTINE PIGNON DANS CETTE CLASSE JE N ÉTAIS PAS MOTIVÉE JE PENSE QUE JE SUIS PARTIE AVANT LA FIN DE LA FORMATION........L ENSEIGNANTE NE M APPRÉCIAIT PAS EN PLUS........C ÉTAIT UNE FORMATION PAYANTE ET JE PENSE QUE CA N A PLUS EXISTE PAR LA SUITE C EST CE QU ON NOUS DISAIT DU MOINS

    1982 - 1983

  • MAISON DE L ENFANCE

     -  Bron

    AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE JE M APPELAIS COLLADO A L ÉPOQUE

    1985 - 1986

  • AFPA

     -  Venissieux

    agent bureautique informatique et gestion Ça ne m' a pas plut je m' appelais collado et je n' étais pas douée........

    1989 - 1990

Parcours entreprise

A propos

Général

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    BONJOUR JE SUIS DÉJÀ INSCRITE A UN AUTRE SITE J ESPÈRE POUVOIR ÉCHANGER AVEC D ANCIENS ÉLÈVES JE FERAI CE QUE JE PEUX POUR RENSEIGNER SUR LES DATES ET LES NOMS D' ÉCOLES QUI RISQUENT D ÊTRE LÉGÈREMENT OUBLIES..CAR J' AI DÉMÉNAGE SOUVENT JE VOUS EMBRASSE A BIENTÔT ..........JE ME SUIS MARIÉE 3 FOIS DONC J AI CHANGE DE NOMS COLLADO ET CAZORLA SONT LES PLUS CONNUS EN MILIEU SCOLAIRE........SI DES AMIS DE MON REGRETTE FRÈRE SONT LA N HESITER PAS A ME RACONTER DES ANECDOTES A SON SUJET CA ME LE REFERA REVIVRE MERCI, J' EN SERAIS TRES HEUREUSE...

  • Profession :

    AUXILLIAIRE DE PUERICULTURE EN ARRET...

  • Situation familiale :

    divorcé(e)

  • Enfants :

    1

    • Mes goûts et passions

    Loisirs

    Goûts musicaux

    Sports

    Lectures

    Fan de

    Voitures

    Voyages

    J'y suis allé(e) :
    Je rêve d'y aller :