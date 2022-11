Florence CONRE

après avoir été durant six longues années la tête de turc de mon boss ... il me tardait de prendre le large ... maintenant c'est fait .... OUF !!! sauvée !!!

Ville De Blois - ATSEM (Autre)

Blois

heureuse de cette reconvertion pro, je m'éclate avec mes petits loulous !!! et en plus j'ai plein de vacances pour être avec Evan et Emma ... le pied !!!