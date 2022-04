Brioux sur boutonne

J' accompagne les personnes âgées dans les actes de la vie quotidienne, au point de vue physique et psychologique. Il est nécessaire d'apporter beaucoup de disponibilité et d'écoute. Pour cela, des contacts réguliers avec leurs familles sont importants. Ce n'est pas un métier de tout repos, surtout au niveau physique, mais tellement enrichissant et chaque jour apportant de grandes leçons de vie.