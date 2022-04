l'enseigne était déjà monomarque pour l' implantation une particularité sur le site choletais: l'ouverture et la proximité du etam lingerie dans le magasin de prét à porter. Dans la galerie PK3: etam lingerie a une celulle à lui tout seul et bien distinct depuis plusieurs années déjà!!! des projets d' agrandissement sont prévus pour géant mais aussi X2 pour la galerie à venir!!!...

tout d'abord l'enseigne est celle d'une boutique multimarque haut de gamme située dans le coeur historique de cholet: le paradis de la femme!!! de grandes marques du prèt à porter et de l'accessoire s'y cotoient: Dior, Christian Lacroix, Kenzo, dans les plus récents:Viktor & Rolf!!! joli!: 41 rue jean paul II, parvis Notre Dame, le quartier des restau...!!! bons achats!!!

Oliver Grant Diffusion - RESPONSABLE DE MAGASIN (Autre)

Nantes

Une enseigne "So British" rue Crebillon à Nantes, Expérience favorable au service d'hommes et de femmes en quête de conseils en Prêt à Porter "authentique", j'étais accompagnée d'un équipe de choc et de charme avant d'avoir l'opportunité de retourner vers un univers "So fashion"...