Florence FERRARA

Maternelle et primaire jusqu'en CM2, beaucoup de visages et quelques noms en tête de copains et copines dont il me ferait plaisir d'avoir des news. Bons souvenirs aussi des instit ; Pourdy, Verdi, Bousquet Bogansky, Ardiot...

Soisy sous montmorency

bon souvenir de ce collège et de ces enseignants; Mme Fortuné et ses robes à points, Mr Langlès le béarnais, Mlle Lilly et le dessin, Mme Clément et la flûte, Ginette Muselet en sport, Mr Baudouin en anglais, Mr Turdjeman( j'espère que j'écorche pas son nom) le monstre des maths entre autres...Mme Pozza à la conciergerie et les croissants à la récré...ah! j'y retournerais bien moi....