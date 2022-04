Florence LADRET

SEGA FRANCE - Commerciale (Commercial) - Paris Merchandiser sur les départements : 75, 78, 92, 60 auprès des hypermarchés, des magasins de jouets et des petites structures. - Test des nouveaux jeux afin de conseiller la clientèle. - Formation des démonstrateurs (20) aux nouveaux produits et aux objectifs à atteindre. - Mise en place de la publicité sur le lieu de vente. - Intermédiaire entre la clientèle et le commercial Sega

ECURIES DU CHATEAU - Cadre administratif (Administratif) - Plaisir Adjointe de direction : - Gestion du planning des cours d’équitation. - Gestion du matériel équestre. - Réception de la clientèle, facturation et opérations de caisse. - Organisation administrative (classement et archivages des dossiers) - Organisation d’évènementiels (brochures, fêtes de fin d’année, passage d’examens ) - Mise en place d’une comptabilité simple sur Excel.

HBT FENUA - Commerciale (Commercial) - Arue Commerciale auprès d’une clientèle en restauration sur Tahiti et Moorea. Organisation et mise en place du stand pour la foire d’octobre

NAUTISPORT - Cadre administratif (Administratif) - Papeete Responsable administrative et commerciale du Service Après Vente Nautisport Gestion administrative, comptable et commerciale - Gestion du planning des rendez-vous clients - Réception clientèle locale et internationale, facturations et opérations de caisse. - Gestion du stock du SAV sur AS400. - Relation et suivie clientèle et fournisseurs. - Assistance à la gestion du personnel

SCAT - Cadre administratif (Administratif) - Papeete Directrice des opérations Gestion des promotions immobilières du groupe - Coordinations et gestion des interventions des prestataires (gros œuvre, plomberie, électricité, etc ) - Responsable du chef de chantier. - Suivi des dossiers administratifs et juridiques. - Relation et suivie clientèle et fournisseurs. - Suivi des règlements et des retenues de garanties des clients. - Commerciale

Lsa France - Cadre administratif (Administratif) - Saint denis Chargée de l’administration des ventes et des achats -Interlocuteur privilégié des fournisseurs (négociation des prix, commandes, litiges...) -Gestion des dossiers administratifs : comptes rendus d'activité des prestataires en régie, suivi des interventions des techniciens. -Gestion des dossiers clients : commandes, livraisons, relances. -Gestion des achats services généraux.

Kraft Foods - VELIZY VILLACOUBLAY

MOOD MEDIA - Feucherolles