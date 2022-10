Florent CORDELLIER

ECOLE SAINT PIERRE - Amiens élève en maternelle au printemps 1940 (2 mois) puis en 1940-41.

ECOLE SAINT MAURICE - Amiens école primaire de garçons (10 classes) directeur: M. Hommet (43-50); Instituteurs: Melle Devillers (10ème cl., CP, 43-44), Mme Humet (8ème cl., CE1, 44-45), Mme Derambure (6ème cl., CE2, 45-46), MM. Poignant Robert(4ème cl., CM1), 46-47) Demolliens Armand (3ème cl., CM2, 47-48), Esnault Maurice? (2ème cl., CFE, 48-49), Joly Ernest (1ère cl., CEP, 49-50).

ECOLE FG DE BEAUVAIS - Amiens Cette école comportait un cycle d'études primaires suivi d'un cours complémentaire regroupant l'enseignement de 6ème et 5ème. Encadrement du Crs Comp.(1 cl. de 18 él.): M. Legris (directeur d'école et prof. anglais) M. Moreau Daniel (prof. français, maths, hist-géo, sc.nat. et trav. man., soit ttes disc. sauf angais, mus. et gym.)

Collège Auguste Janvier - Amiens 4ème M2 (1951-52) 3ème M2 (1952-53) Directeur du collège: M. Alavoine Professeurs: Mme Delobel (maths), MM. Bernard André (français), MM Vanhamme (hist.géo), Ducarne (Sc.Nat.), Melle Deschmaeker et M. Poisson (anglais); MM. Kiinz et Spanin (allemand), MM Colignon (dessin) et Timbert (musique); MM. Dizeux Jacques et Jabot (gym.).

CITE SCOLAIRE - Amiens 2nd cycle secondaire (bac en 1956) Math.Sup. en 1956-57 : prépa à l'IDN. voir détails dans Lycée Louis Thuillier, nom ultérieurement donné à cet établissement.

Lycée Louis Thuillier - Amiens Proviseur: M. Lorin; Professeurs: MM Gauthier, Fayet et Noyelle (maths); MM Roussel et Virolle Robert (Français); Dinouard et X (Physique-Chimie); MM Vanhamme et Pasdeloup (Hist-Géo), MM Poisson et Crépin André (Anglais); MM Abdul Taïeb et jourdain (Philosophie) M. Cuir (Sc. Nat.)

CLASSES PREPARATOIRES GRANDES ECOLES LYCEE LOUIS THUILLIER - Amiens classe prépa à l'IDN (externe) unique math sup à Amiens à cette époque professeurs: MM Clerc (maths), Colinet (physique-chimie) et Leroy (français)

Lycée Saint-louis - Paris classe prépa à Sup Elec. (interne) Sur-Gé: Sigaud professeurs: MM Lefebvre (maths), Lafay (phys) et Beaurand (élec)

Université Picardie-jules-verne : Amiens - Amiens MGP à Amiens et MI à Péronne en 1958-59 A cette époque, Amiens n'est pas encore une université indépendante mais un CSU (collège scientifique universitaire) rattaché à la faculté des sciences de Lille où l'on peut préparer des propédeutiques (MGP, MPC, SPCN, PCB)

Lycée Pierre Mendès-france - Enseignant (Voie générale) - Peronne Surveillant (MI) à l'internat de garçons avec M. Lainé dit "Cocosse" ou "Cafou" comme Sur-Gé.

Université Des Sciences Et Technologies De Lille (Ustl) : Lille I - Lille licence de Maths et surveillant d'externat à Faidherbe (1959-1963) certif d'algèbre et militaire (1963-64) DEA et début de thèse (1964-66)