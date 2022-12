Francis BEAL

Jarville la malgrange

bonjour OK pour 63 petite précision, je sui parti à la fin de l'année scolaire 64/65. Pour mémoire, nous avions comme prof de maths un certain COLIGNON (petit, gros....) et un artiste peintre , le père THIRION. Aprés quoi je suis allé finir mes études à Montpellier pour aboutir à un BTS de paysagiste qui m'a conduit par la suite à faire une formation de conducteur de travaux.