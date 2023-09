Francis PAPAIX

Villingen

J'ai fait mes classe comme tout le monde j'ai fait le p1 et j'en suis sorti caporal de la j'ai ete a SARELOUIS FAIRE LE P2 et je suis revenu avillingen pour le mois de mai a la BSS ( garde'intervention garde ) que du plaisir?nouveau grade caporal chef , nouvelles responsabilitees!!!j'usqua ce qu ils me passe marechal des logis mes le boulot ne changait pas beaucoup garde interventions garde