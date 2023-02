Franck BENEDETTO

RHONETEX - Manutentionnaire (Autre) - Saint peray

Criirad - Stagiaire (Informatique) - Valence

ORMA INFORMATIQUE - Stagiaire (Informatique) - Valence

RFI INFORMATIQUE - Analyste programmeur (Informatique) - Seyssinet pariset

AMARIS - Développeur informatique (Informatique) - Saint martin d'heres

SEMA GROUP - Développeur / Chef de projet (Informatique) - Meylan

Dassault Aviation - Développeur informatique (Autre) - VAUCRESSON

Hewlett Packard - Consultant en informatique (Autre) - GRENOBLE

Hp Invent - Chef de projet informatique (Autre) - Grenoble

CIRIEL - Consultant en informatique (Informatique) - Echirolles

Hewlett Packard - Consultant en informatique (Autre) - VILLEFONTAINE - Coordination de la communication avec le responsable du développement du logiciel EasyDeploy : Portail Web pour gérer les projets de déploiements internationaux de solutions informatiques - Présentation en Anglais, veille marketing, support à l’avant vente interne et externe - Relations avec des dizaines de personnes en Europe, en France et aux Etats-Unis

VOLUBILL - Chef de projet - Architecte Base de donnée (Informatique) - Montbonnot saint martin - Réalisation d’un prototype d’entrepôt de données et statistiques sur le trafic MMS de SFR couplé à un logiciel d’observation de trafic MMS / WAP développé par la société Volubill - Réalisation de rapports et statistiques permettant l’étude comportementale des utilisateurs - Conseil sur le choix de l’architecture technique - Conception et réalisation de la base de données et de la solution

SOITEC - Chef de projet / Business Analyst (Informatique) - Bernin - Coordination et gestion des changements de l’ERP Oracle Application et des solutions satellites (Achats, Stock/Inventaire, eProcurement) dans une démarche ITIL - Coordination et suivi de l’équipe de réalisation (3 pers.) Principal projet mené : - Base de données des mesures sur la matière première et application de traitement et vérification des mesures en provenance de 3 fournisseurs

Steria - Chef de projets informatiques/ Architecte SI (Informatique) - GRENOBLE - Chef de projets/Architecte SI en charge de plusieurs projets au forfait - Consultant AMOA en gestion de production : missions de conseil et d’urbaniste pour ST Microelectronics, CEA Leti, EDF - Suivi des collaborateurs en mission chez des clients grands comptes

Stmicroelectronics - Chef de projet informatique (Informatique) - CROLLES Réalisation d’une base de données « Model » centrale resynchronisée en temps-réel à partir du MES et réalisation d’un ensemble d’outils permettant la sécurisation du processus Engineering Change Notice (ECN). Cette base de données et ces outils sont des éléments indispensables dans la refonte du système d’information de gestion de production en vue de l’augmentation de la capacité de production.

CEA GRENOBLE - Consultant AMOA (Autre) - Grenoble Dans le cadre d’un dialogue compétitif, recueil et formalisation des besoins et participation au choix d’une solution MES en vue du remplacement d’une solution de GPAO spécifique existante.