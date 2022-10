Franck BERNARDEAU

Paruvendu - Chef de publicité (Commercial)

Bayonne

Depuis août 2007 Chef de publicité (gestion et vente d’espaces publicitaires) groupe PARUVENDU (agence Pays Basque-64). Mon métier: conseiller, définir des plans de parution, proposer et commercialiser les différents supports prints et webs (journal ParuVendu, paruvendu, guide-du-mariage, Journal des Plages, 118000). Prospection, gestion de portefeuille, fidélisation.