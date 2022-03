Franck MESQUITA

Saint cyr sur loire

Le club de mon enfance et adolescence j'y ai joué dans toutes les catégories avec un président emblématique qui en plus était mon voisin MONSIEUR GUY FELIX c'était quelqu'un, j'ai aussi appris à entrainer en débutants puis en poussins , souvenir: victoire en coupe du district contre La Ville aux dames et défaite en finale junior contre TOURS, 2 super entraineurs THIMOKO et PLANCHARD jacky