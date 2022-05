Franck NAUDE

RESTAURANTS LES MOULINS BLEUS - Cogérant d'un groupe de restauration (Autre)

Metz

depuis 1997, associé à un anciend u Lycée hôtelier, Nicolas PIERRE, avec qui j'ai développé les enseignes Moulins Bleus et Brochettes et compagnie. 7 restaurants en nom propre et 7 établissements en franchises à ce jour.