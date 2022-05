Franck SAVIGNY

Vente de produits et de services liés aux produits multimédias informatique etc... à destination du grand public

recherche de prospects, de terrains, ébauches de plans pour un future construction, conseiller et convaincre

Transports Laurentin - Responsable commercial (Commercial)

Ayron

en contact avec de nombreuses entreprises locales ou nationales, recherche de fret et de solutions transport et logistique. visites fréquentes aux responsables transports et décideurs afin de présenter nos compétences.