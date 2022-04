François GARDES

Groupe 3s Informatique - Support informatique niveau 1 et 2 (Informatique)

Paris

en prestation chez TOTAL GEN. Support informatique et de proximité de l’entité GEN et des VIP. Analyse, diagnostic et résolution des incidents. Traitement des demandes informatique, Télédistribution via l’outil SCCM, gestion des incidents via l’outil BMC Remedy ITSM.