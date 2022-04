Francois GUERARD

Dsm-france - Ingénieur commercial (Commercial) - Saint ouen

GESTILOG - Ingénieur commercial (Autre) - Paris

FGC - Ingénieur conseil (Profession libérale) - Saint denis Conseil pour le choix et la mise en place de solutions d’infrastructures et de gestion auprès de PME-PMI et de collectivités territoriales. Formateur en bureautique. Membre du conseil d’administration de l’association de chefs d’entreprises Saint-Denis Promotion

HEMISPHERE GESTION - Ingénieur commercial (Commercial) - Paris Vente de solutions de gestion SAGE. Conseil et vente de solutions matériels et réseau

PRODWARE - Ingénieur commercial (Commercial) - Paris Conseil et vente d’ERP et de solutions de gestion pour MGE, PME-PMI. Ventes réalisées des produits SAGE (L100, Intégrale et ERP L1000), ERP MBS (Dynamics Nav), Divalto, GénériX (Alpha). Vente de solutions d'infrastructure (réseau et télécom).

Prodware - Ingénieur commercial (Commercial) - Montpellier Conseil et vente d’ERP et de solutions de gestion pour MGE, PME-PMI. Ventes réalisées des produits SAGE (L100, Intégrale et ERP L1000), ERP MBS (Dynamics Nav), Divalto, GénériX (Alpha). Vente de solutions d'infrastructure (réseau et télécom).

AGYSOFT - Ingénieur commercial avant-vente (Commercial) - Montpellier Avant-vente et vente de la solution Marco d’aide à la rédaction des marchés publiques auprès des collectivités et établissements publiques

Lundi Matin Sas - Responsable commercial (Commercial) - Montpellier En charge de la structuration d'un réseau d'intégrateurs de l'ERP Full Web Lundi Matin Business et des partenariats avec des éditeurs de solutions complémentaires

Bizdev34 - Consultant (Profession libérale) - Villeneuve les maguelone Consultant RGPD. Formateur RGPD. DPO externe membre de l'AFCDP. Consultant marketing et digital. Enseignant vacataire en marketing