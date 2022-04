4 mois de formation militaire muté dans la 2ème compagnie à l'EAG (école d'application du génie)comme responsable de la flotille sur le Maine pilote essayeur sur les nouvelles vedettes françaises F1 poussé de portières flottantes et pilote de Gilois . puis détaché aux services des sports de l'EAG comme magazinier, ensuite moniteur auxiliaire au bureau des sports et 1er M.N.S dans l'école

Ecole D'application Du Génie - moniteur auxiliaire des sports (Autre)

Angers

pendant cette période tous les étés je partais 2 mois encadré les colonnies de vacances militaire et en 1970 j'étais à Lorient et un dimanche mer calme j'ai parcouru à la nage Larmor- plage ile de Groix magnifique perdu 3kg mais réussi ma traversée environ 4 à 5 km j'ai du mettre un peu plus de 2h.accompagné bien sur d'un canot moteur il me guidait à cause des courants.