Francois KNAEBEL

Jeunes Sapeurs Pompiers - Bischheim Un jour mon père est rentré et m'a dit "cet après midi tu as rendez-vous à la caserne pour ton intégration dans les JSP" et quelques année plus tard lire plus haut ^^

Amicale Des Donneurs De Sang Bénévoles - Bischheim Avec une maman président de l'amicale et un papa vice président quoi de plus naturel que de m'investir dans cette noble cause, depuis mes 18 ans je donne aussi souvent que possible mon sang.

ERBSEBUCKEL - Bischheim J'ai commencé tout petit en faisant de la danse folklorique alsacienne avec les Zigele et maintenant je suis en coulisses lors des représentations de théâtres alsacien.