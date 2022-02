THEATRE DU ROND POINT - TECHNICIEN SON & MACHINISTE (Technique)

Valreas

Montage et diffusion de la pièce "Les Hauts de Hurlevents" d'Emily Brontë - mise en scène par Albert Simon - et jouée à Visan dans le cadre du festival off d'Avignon. Ma première expérience pro dans le métier, j'avais 16 ans et oui...