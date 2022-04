François ROBNARD

CCAS CAEN - Fondtions Diverses : (Administratif)

Caen

Avril 2006 - Développement Informatique (mise en place et organisation) Mai 1999 - Observatoire des Personnes Agée (mise en place et actualisation mensuelle) Mai 1999 - Avril 2004 Conseils d’Établissement (mise en place et animation) >>> ..........