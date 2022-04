François SOLIER

Sarl Aloïs - Chef d'entreprise (Direction générale)

Domfront

Aloïs, "au service de la famille et de l'école" est une SARL et un e-commerce (www.alois-france.fr) créé par une famille pour la famille et l'école. L'originalité de Aloïs est de centraliser dans un même commerce les fournitures scolaires, les livres, les jouets, les jeux, les déguisements, les vélos et également des utilitaires et des voitures 5,7 et 9 places d'occasion. www.alois-france.fr