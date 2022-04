François WURTZ

Risk manager. Arrivé quand la boîte était en feu...il a fallu limiter la casse...mission accomplie. Malgré tout je garde un excellent souvenir de cette dure période car j'ai eu des collaboratrices et collaborateurs de grande qualité

Risk manager. C'est là que j'ai pris le virus de la Belgique et de Bruxelles en particulier.

Risk manager. Ma plus belle expérience. Partis à 2 expatriés on a monté Cetelem République tchèque puis la Slovaquie. Deux sociétés aux résultats exceptionnels. Petit détour de 3 mois en Tunisie pour monter un service crédit à la consommation au sein de l'UBCI (BNPP) à Tunis. Très belle expérience challenge un peu fou mais réussi !

Risk manager. Rachat d'une petite banque allemande pour en faire un Cetelem. Dur travail de mise aux normes du groupe mais quelle bonne ambiance et que les équipes étaient sympa.

Assistance technique à la mise en place de nos outils (informatique, méthodes) dans la sociéte que nous avions rachetée. Sympas les Roumains et très ouverts.

Ukrsibbank (Bnpp) - Directeur de département (Direction générale)

Kiev

Risk manager. Banque rachetée par BNPP en avril 2006. Dur..dur...mise en place d'un service crédit à la consommation au sein de la banque. Pas facile mais des équipes jeunes et très attachantes; et puis Kiev quelle belle ville et les Ukrainiens..un grand peuple.