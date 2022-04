Transmeublier - Dirigeant (Direction générale)

Versailles

Société d'Import/Export avec la Chine, spécialisée Meubles, Vêtements et Objets Pub. En partenariat avec société française à Shanghai employant 12 acheteuses et groupe chinois de 21 usines certifiées OEK0TEX, SA 8000, SGS... N'hésitez pas à me contacter!