Faire danser ses élèves sur une musique découverte quand j'étais élève à l'Institution:nostalgie quand tu nous tiens.Je me souviens de Mme Dupin et de Mlle de Manneville.J'avais eu les prix de poésie,chant,dessin,écriture,sourire et "gentille espièglerie".

Sannois

Mes maîtresses s'appelaient Mme Robourg,Chambaudet,Daufresne et Carnet.Une pensée pour Mmes Neveu et Martin avec lesquelles on écoutait la radio scolaire et Mme Duc qui me donnait des cours de mathématiques au CM2.