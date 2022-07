Françoise JOUBERT

Fondation Méquignon - Employée (Autre)

Elancourt

jaimerai retrouver des contacts qui durant la periode ou je fus presente que se soit des pensionnaires ou educateurs et si par hazard si certains qui y sont encore peut m'ecrire pour me donner des news de nicole ginioux vous en remercie de lui donner mon adresse mail qui est: oceanepuce et pourquoi pas faire connaissance avec vous par loccasion pourquoi pas