Françoise POTEL

J'ai travaillé au courrier, aux actes et ensuite me suis occupée de la branche administrateur d'immeubles.

CIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE - Secrétaire juridique (Administratif)

Antibes

procédure judiciaires, divorces, adoptions, des changements de régimes matrimoniaux. Ma collègue rédactrice a pris sa retraite en début d'année et je suis en cours de formation pour devenir rédactrice juridique en plus du judiciaire. Je devrai faire les formalités créer des sociétés, rédiger des actes de vente de fonds de commerce et autres cessions.