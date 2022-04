Frank MICHON

Chantonnay

6 et 5ème D : Je me souviens de certains profs en particulier: l'austère mais sympathique Rochereau, la sympathique Miss Marty en Anglais, le très caractériel Mr Poissonnier en Français, qui d'un seul coup pétait un plomb et vous fichait une raclée devant tout le monde en classe pour cause de chahut..une autre époque!