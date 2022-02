Freddy ZANOTTI

C .M1 1949-50. INSTIT:Mr MOUCHET C.M.2 1950-51 " .Mr MAIRESSE 6 ème C.C.,5ème,4ème et 3ème 1951-1955 avec Mrs DELVILLE,VARENNE et BONNIEZ.. Directeurs Mr HUARD pujs Mr POMMIER Diplomes C.E.P., B.E.P.C.

CFEP - Autre

Mallemort

L'entreprise EIFFAGE a décidé de créer une école pour des jeunes de 18 à26 ans dans le centre Emile PICO àMALLEMORT.Toute la formation est faite par le personnel du centre. La durée du stage est d'un an (13 semaines d'école et 33 semaines sur les chantiers.Mon rôle a consister à faire un travail de conseiller-formateur et à faire le lien entre le centre et l'entreprise EIFFAGE.