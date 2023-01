FrÃ©dÃ©ric AUZERAIS

SOGEL - Saclay "Responsable" du parc Micro-informatique et assistance utilisateurs. Analyse et réalisation d’une application de gestion d’un comité d’entreprise.

EXETER - Analyste programmeur (Informatique) - Gif sur yvette

Sopra - Analyste programmeur (Informatique) - MONTREUIL Projet AUDE (Administration Unix Décentralisé et Exploitation) en qualité d’ingénieur système UNIX et développement shell et langage C de toute la partie sécurité d’accès Projet AML (subventionné par le Ministère de l’Industrie) en qualité de responsable de la réalisation et de la maintenance Outil de maintenance d’application (principaux clients : ANPE, CNP, RATP, CNAM, SNCF)

Avenir (Jc Decaux) - Ingénieur système UNIX (Informatique) - BOULOGNE BILLANCOURT Support à l’exploitation des serveurs UNIX et Informix Planification et mise en place du passage An 2000 pour les serveurs UNIX en France et à l’étranger. Support à l’exploitation du projet QUARTO (validation d’un logiciel de transfert de fichiers), développement d’outils de contrôle pour des serveurs UNIX dispersé sur la France. Validation du projet AUDE

JET MULTIMEDIA - Ingénieur système UNIX (Informatique) - Velizy villacoublay Installation et configuration de serveur Solaris et Linux. Mise en place de documentations de configurations. Support à l’exploitation.