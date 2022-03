Frederic GAILLARD

France Télécom - Cadre technique (Technique)

ERAGNY

technico commercial solutions Data - Qualifie et oriente les projets client en liaison avec l’équipe commerciale - Définit la solution cible, l’architecture et les services associés - Garanti la faisabilité technique et opérationnelle - Pilote la conception de la solution - évalue les coûts - accompagne l’équipe commerciale dans la soutenance de la solution : présentation et argumentation