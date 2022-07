Frederic GAUDIN

Bergerac

j'étais en cap bep cuisine. j'étais souvent en TP à coté de yannick boucher ou de philippeau bernard. je me souviens de michel dagot et de charbit qui est le seul à na pas avoir eu son BEP cette année là. je n'ai jamais revu aucun d'entre vous, aujourd'hui, je suis consultant et formateur, mais toujours en cuisine. souvenez vous, il disait seul un ou deux resteront dans le métier ( le prof!)