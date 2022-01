Frederic GIRET

Perpignan

D'Avril 84 à Octobre 84 à la 3eme Cie de Transmission section Adj Sauvestre. 6 mois de classe et de formation pour apprendre le morse , la mise en oeuvre des divers appareils de transmission et les procédures d'émission et de réception. Et les souvenirs : la caserne située dans l'ancien palais des roi de Majorque , les virées entre pote à Canet et Argelès ...!