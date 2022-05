Frédéric VIGUIER

a la sorti de mon BEP de menuiserie à Aubin étant trop jeune pour trouver un job je suis parti à la chambre des métier passer mon CAP de charpentier sur 1 ans vu que j'avais déjà un BEP bois, mais honnêtement j'ai plus servi d'employer en menuiserie que ce que j'ai appris la charpente, la charpente je l'ai vraiment appris à la chambre des mètier et par les autres job que j'ai occupé par la suite

travail en atelier pour taille charpente traditionnelle et surtout poseur tout type de charpente tradi et fermette à 2

fabrication et pose de charpentes, cuisines, escaliers, toutes menuiseries, restaurations vielles maisons

Sa Meubles Cayron - Chef d'atelier (Production)

Nuces

responsable des reception matières premières (bois noyer, merisier) avec suivi du séchage, planification et ordonnacement de l'atelier de production 25 personnes à (l'époque). gestion des stock et calcul des prix de revient matières premières, gestion affûtage des outils et facturation