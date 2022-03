Gabriel COQUET

Nimes

1 an à NÎMES (école s/off), 6 ans à CAZAUX (3 ans EP et 3 ans EDSA) , 6 ans à NÎMES/Instructeur (3 ans EFISO et 3 ans EFFCMC) , 9 ans à CAZAUX , 10 ans à LUXEUIL 2 ans en Martinique et 5 ans à LUXEUIL LES BAINS et 1 an à COGNAC.