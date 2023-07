Gabriel FERRAND

instrumentiste et instructeur de 1959 à 1971 gymnaste de 1961 à 1965 opérateur- projectionniste

"Fédération Sportive et Culturelle de France" Formateur et membre de jurys Secrétaire de la commission fédérale de musique de 1971 à 1980 Cadre permanent au siège fédéral de 1976 à 1980.

Craponne sur arzon

Président fondateur depuis 1978 Directeur de publication des "Cahiers de Craponne et de sa région" formateur et animateur des ateliers de sensibilisation et d'initiation à la pierre sèche depuis 2011