Le creusot

Pilote et Team manager rallyes et courses de côtes. Participation à plusieurs rallyes (La chataigne, La Nièvre, 7 écluses, côtes de Beaune, Monts du Jura) Courses de côtes (Autun, les Glouneaux, S de Treffort, Tonnerre, Donzy, Limonest etc...) Circuits de Magny cours, Mas du Clos, Dijon Prenois. Et nombreuses Maniabilitées, Gymkana . Avec mon co-pilote et ami : JEAN BRYCK