Georges MARTY

Cerbere

Je passais toutes mes vacances d'été à Cerbère chez mon oncle et ma tante M et Mme Rumeau, il y avait aussi mes grand-parents Mr et Mme Sicart. Je me souviens de mes amis d'enfance : Alain Auzias et sa soeur Brigitte , Dominique Loubet , Marie-Louise Dalmau, Lomazi , Justafré et bien d'autres...