Marine Nationale- Ban Lanveoc - Elève Officier Pilote de l'Aéronautique Navale (Autre) - Lanveoc

Aerazur (Groupe Zodiac) - Chef de projets (Technique) - Caudebec les elbeuf - Gestion et suivi des phases du cycle en V: Spécification, développement, mise en place des essais et de la qualification, réalisation de prototypes, suivi de production. - Gestion des coûts et des délais des différents projets en systèmes de dégivrage et systèmes carburant.

Alten - Responsable d'agence confirmé (Commercial) - LABEGE Je suis responsable commercial et manager d'une business unit composée de 40 ingénieurs en mission chez mes clients du secteur aéronautique et dans le médical. Je suis à la recherche de challenge permanent. Permettre à ma société de continuer à se développer tout en respectant les valeurs humaines. L'encadrement et le développement commercial sont une de mes sources de motivation.

Derichebourg - Ingénieur d'affaires grands comptes (Commercial) - BLAGNAC Responsable du développement commercial de l'Engineering "ATC" (Aircraft Technical Consulting)- logistique et de la maintenance Base pour le compte de ATIS Aéronautique du groupe DERICHEBOURG. Responsable du développement aux Emirats. L'ensemble des services proposés par ce département sont destinés aux avionneurs, compagnies aériennes, propriétaires d'avions(loueurs, ...). Les supports proposés c

Director Business Development - Business Development Directeur (Direction générale) - Bordeaux Développeur de franchise pour une enseigne leader dans son secteur en France. Directeur de trois entreprises sur la Métropole Bordelaise. Développement de la franchise et de sa notoriété sur le territoire avec une croissance à 30 centres, mise en place d'une organisation commerciale et de moyens de gestion et de sécurisation des règlements pour le réseau national. Mise en place des étapes de l