Montreuil

je me rapelle d'avoir été dans la classe de Mr sablé et la classe de Mme hodé ou hiodé son fils s'appelai christophe et je me rapelle de claire tremblay c'etait la fille du directeur si ça vous dit quelque chose mon cousin c'etait laurent lemoine et ma soeur c'etait cathy, un jour il y a eu un defilé avec les vélos dans la court de cette école et ma soeur avait un vélo tout fleurie.