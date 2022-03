Gerard BOURGEONNIER

Tiaret

Chef de section à la 1' cie à ain kermes puis Diderot après avoir épuisé toutes les ressources touristiques de l'oranie et de l'algérois aprés cherchell promo 802 Point fort de ce séjour le maintien de l'ordre de Tiaret pour le referendum ou j'ai rencontre une jolie institutrice que j'ai rapporté dans mon paquetage et conservé jusqu'a ce jour :prestige de l'uniforme et des galons....