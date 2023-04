Gérard DUBOIS

Je suis arrivé en mai 1971 et j'ai été affecté au labo photo avec Burosse J'habitais le batiment P Je suis parti en décembre 1973 pour la BT de Montataire (60)

Le métier de gendarme ne me plaisait pas, j'ai quitté la gendarmerie avec un congé sans solde de 10 ans. J'ai repris mon ancien métier de commercial.

PORCHER DISTRIBUTION - Attaché commercial (Commercial)

Marcq en baroeul

J'ai commence à Marcq en Bareuil, sur le secteur de Bethune, puis 1 an plus tard l'agence de Béthune a ouvert et j'y ai été rattaché