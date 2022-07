GÃ©rard DUPAS

Je suis membre de cette association car j'aime beaucoup lire les poèmes de Saint-John Perse et je m'intéresse aux publications d'ouvrages sur sa vie et son oeuvre. La Fondation SJPerse me permet d'ailleurs de consulter ses manuscrits, sa correspondance ainsi que les mémoires ou thèses écrits sur son oeuvre. J'ai, par ailleurs, indiqué que la ville d'Aix est une très belle ville.

Cabourg

Quand j'avais 14/15 ans, j'étais cadet, c'est à dire que je portais le sac d'un joueur, je le suivais sur le parcours et je pouvais lui donner des conseils. C'est ainsi que j'ai pu connaître les règles du jeu sur le terrain et que j'ai pu apprendre la façon de jouer au golf. Plus tard, j'ai acheté une série de clubs et je me suis inscrit au golf comme joueur et membre du club.