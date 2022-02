Gérard DURAND

Vitrolles

CISIGRAPH etait l'éditeur du logiciel de CFAO STRIM100 spécialisé dans les courbes et surfaces complexes avec 2 grands utilisateurs BMW et TOYOTA. J'ai assuré plusieurs métiers liés au développement de ce logiciel, que ce soit sur les parties graphiques et surtout mathématiques du modeleur géometrique en tant qu'Ingénieur de recherche et développement puis responsable de département