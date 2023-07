Gérard FIORE

Escadron 33/5 De Gendarmerie Mobile - Adjudant : chef secrétaire (Autre)

Aurillac

Meilleur souvenir : création de l'orchestre escadron "les flash back" MDL/C Descamps : guitare et chant Adjudant Cunuder : guitare et chant Gendarme Biglione "Amadeus" : guitare basse Gendarme Gebhart : guitare et chant Adjudant Fiore : Batterie